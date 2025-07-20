الزمالك ينافس الأفريقي التونسي على موهبة ليبية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مواصلة مسؤولي الزمالك البحث عن صفقة في خط الوسط لتدعيم الفريق بها قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وذكر موقع نسمة التونسي عبر تقرير له اليوم الأحد اهتمام نادي الزمالك بالحصول على لاعب خط الوسط الليبي أسامة الشريمي لاعب فريق السويحلي في بلاده.

ويتنافس فريق الزمالك خلال الفترة الحالية مع النادي الأفريقي التونسي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 24 عاماً.

ويعد أسامة الشريمي من المواهب في بلاده إذ انضم للمنتخب الأول في سبتمبر 2023 وشارك بقميصه بـ 15 مباراة سجل خلالها هدفًا بواقع 972 دقيقة لعب.

وأوضح مصدر في تصريحات سابقة لمصراوي أن الزمالك يقترب من حسم صفقة المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان الذي ينشط في مركز خط الوسط.

وأعلن الزمالك حتى الآن عن أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهي: المهدي سليمان، شيكوبانزا، أحمد شريف وعمر ناصر.

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