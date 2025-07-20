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أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمته الأخيرة مع فتوح (صورة)

12:54 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (2)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (5)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (1)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (3)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور وابنته في المصيف
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور وابنته في المصيف
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور وابنته في المصيف
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (2)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (5)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور في حفل عمرو دياب (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب إمام عاشور، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، رفقة اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، بعد ظهورهما في احدي حفلات الساحل الشمالي.

وأثار تواجد عاشور وفتوح، غضب جماهير قطبي الكرة المصرية، في ظل استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد، ومحاولة فرض الانضباط على اللاعبين.

ونشر إمام عاشور صباح اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة له خلال تواجده في مقر النادي بصالة التدريبات البدنية رفقة عدد من اللاعبين المستبعدين من معسكر الأهلي.

وظهر عاشور في الصورة رفقة كل من رضا سليم، وأحمد عبدالقادر، ووسام أبو علي، والحارس الشاب مصطفى مخلوف.

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