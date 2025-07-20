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قرار من فيريرا بعد فوز الزمالك وديًا على الشمس

12:41 م الأحد 20 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا التنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء غد الإثنين.

وكان لاعبو الزمالك قد اكتفوا بخوض تمارين في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية بعد الفوز بودية الشمس مساء يوم أمس السبت.

فريق الزمالك فاز على نظيره رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت أمس السبت.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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