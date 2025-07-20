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بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي؟

12:30 م الأحد 20 يوليه 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

تألق نجم منتخب فلسطين ومهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، مع الفريق في الدوري المصري وبطولة أفريقيا وكأس العالم للأندية.

ولعب وسام أبو علي، مع الأهلي موسم ونصف شارك في 60 مباراة وسجل 38 هدفًا وصنع 10 أهداف ولعب 4244 دقيقة مع المارد الأحمر.

وحصد اللاعب مع الأهلي على لقبي دوري مع الأهلي بجانب بطولة سوبر مصري وأخرى من دوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وشارك أبو علي، مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وقد تألق وحصل على جائزة رجل مباراة بورتو وسجل هاتريك بكأس العالم للأندية لموسم 2025.

ونعرض لكم في السطور التالية ماذا قدم مهاجم الأهلي وسام أبو علي كالتالي:

ـ توج بالدوري المصري الممتاز مرتين مع الأهلي.

ـ حصل على جائزة رجل المباراة بكأس العالم للأندية لموسم 2025.

ـ سجل هاتريك بالمونديال مع الأهلي.

ـ لعب 4244 دقيقة مع المارد الأحمر.

ـ سجل 38 هدفًا مع الأهلي في شباك الخصم.

ـ صنع 10 أهداف.

ـ توج بدوري أبطال أفريقيا مع الأحمر

ـ توج بالسوبر المصري

يذكر أن وسام أبو علي قد طلب الرحيل من النادي الأهلي للالتحاق بنادي كولومبوس الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية.

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منتخب فلسطين النادي الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري كأس العالم للأندية 2025 بطولة أفريقيا
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