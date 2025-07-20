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قبل الإعلان عنها.. الزمالك يكشف بالخطأ عن صفقته الجديدة (صور)

11:51 ص الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    آدم كايد
  • عرض 6 صورة
    آدم كايد
  • عرض 6 صورة
    آدم كايد
  • عرض 6 صورة
    آدم كايد
  • عرض 6 صورة
    آدم كايد
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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي الزمالك حسم صفقاته الصيفية في الفترة الجارية، في ظل استعداداته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعلن الزمالك حتى الآن، عن التعاقد مع 4 لاعبين رسميًا، بضم كل من المهدي سليمان، أحمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بانزا.

وشهدت الساعات الماضية، تداول صور بالخطأ لصفقة الزمالك الجديدة، وهو الجناح الفلسطيني آدم كايد، خلال تواجده في مباراة الفريق الودية أمام الشمس.

وأظهرت الصورة جلوس اللاعب على دكة البدلاء، كما ظهر آدم كايد في ملخص المباراة الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للنادي رغم عدم الإعلان عن ضمه بشكل رسمي.

ويتواجد اللاعب في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما وصل للقاهرة صباح الخميس الماضي.

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