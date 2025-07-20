كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي توصلهم لاتفاق نهائي ببيع المهاجم الفلسطيني بصفوفهم وسام أبو علي إلى نظيرهم كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن الأهلي سيحصل على 7.5 مليون دولار، مقابل التخلي عن وسام أبوعلي، بجانب 2 مليون دولار امتيازات نظير المشاركة والمساهمات التهديفية، بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وهي الصفقة التي شهدت جدلاً كبيرًا خاصة بين جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي لغضبها من رحيل وسام أبو علي قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا نجح بعد انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 في تصدر جدول هدافي المسابقة برصيد 18 هدفًا بفارق هدفًا عن المهاجم الكونغولي بصفوف بيراميدز فيستون مايلي.

وسام أبو علي كان مؤثرًا مع الأهلي خلال المباريات التي خاضها أيضًا بخلاف الدوري إذ كان هدافه في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية بواقع ثلاثة أهداف.

وإجمالاً خاض اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص الأهلي 60 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف لزملائه بواقع 48 مساهمة تهديفية خلال 60 مباراة.

وهو المعدل الذي التهديفي الذي يفوق أبرز مهاجمي الأهلي خلال السنوات القليلة الماضية

الأهلي يمتلك بقائمته الحالية المهاجم السلوفيني جراديشاير الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي مول فيهيرفار المجري وكذلك محمد شريف الذي عاد للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الخليج السعودي.

جراديشاير خاض 21 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلهم بواقع 10 مساهمات تهديفية بمعدل 0.47 مساهمة في المباراة.

محمد شريف كان قد سجل بقميص الأهلي 58 هدفًا وصنع 11 لزملائه خلال 151 مباراة بواقع 69 مساهمة تهديفية بمعدل 0.46 مساهمة تهديفية في المباراة.

الأهلي ارتدى قميصه خلال المواسم القليلة الماضية عدة مهاجمين مثل حسام حسن الذي سجل 4 أهداف وصنع مثلهم خلال 41 مباراة وكذلك شادي حسين الذي سجل هدفًا وصنع هدفين خلال 20 مباراة.

أحمد ياسر ريان صنع هدفين فقط خلال 10 مباريات، بينما سجل وليد أزارو 41 هدفًا وصنع 16 خلال 89 مباراة بواقع 57 مساهمة تهديفية بمعدل 0.65 مساهمة تهديفية في المباراة، بينما سجل موديست 6 أهداف وصنع 4 خلال 31 مباراة بقميص الأهلي بواقع 10 مساهمات تهديفية بمعدل 0.32 مساهمة في المباراة.



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