كم سيحصل نادي سيريس السويدي من صفقة بيع وسام أبو علي؟



القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن القيمة المالية التي سيحصل عليها نادي سيريس السويدي من صفقة بيع لاعبه السابق وسام أبو علي لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن فريق سيريس سيحصل على مبلغ 550 ألف دولار نسبة إعادة بيع والتي تعادل 10%، من قيمة بيع اللاعب للنادي الأمريكي.

ونوه المصدر إلى أن القيمة التي سيحصل عليها النادي السويدي هي عبارة عن نسبة 10% من مبلغ 5.5 مليون دولار، بعد خصم مبلغ 2 مليون دولار (قيمة انتقال وسام أبو علي للأهلي من النادي السويدي) من أصل الـ7.5 مليون دولار التي سيحصل عليها النادي الأهلي من النادي الأمريكي نظير انتقال اللاعب الفلسطيني.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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