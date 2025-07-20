اتحاد الكرة يقيم عزاء لـ ميمي عبدالرازق اليوم

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لاقامة عزاء للمدرب الراحل ميمي عبدالرازق اليوم الأحد، وذلك بعد وفاته الأربعاء الماضي اثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اقامة العزاء مساء اليوم في مسجد آل رشدان، وسوف تستقبل أسرة الراحل العزاء من محبيه بقاعة الفتح ابتداءا من الساعة 7:30 حتى 10:30 مساء.

جدير بالذكر أن ميمي عبدالرازق آخر محطاته كانت في المصري البورسعيدي، حيث تولى رئاسة لجنة التخطيط بعدما قاد الفريق فنيًا في آخر جولتين بالدوري المصري.

وتوفى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى السابق للنادى المصرى ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق فى 13 يناير 1960.