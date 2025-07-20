الخطيب يسافر إلى ألمانيا وفرنسا.. ما القصة؟



القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة في ألمانيا وفرنسا لبدء رحلة علاجية بعدما ينهي جميع الملفات الخاصة بالنادي خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن محمود الخطيب أجّل السفر لبدء برنامج علاجي أكثر من مرة بسبب ارتباطات النادي وقطاع الكرة والألعاب الأخري.

وأضاف المصدر:" الخطيب يشعر بالآم حادة في الفترة الأخيرة وتحامل كثيرًا لإنهاء كافة ملفات النادي في تغيير جلد فريق الكرة والأجهزة الفنية للألعاب الأخرى ومشروع المدينة الرياضية وحمام سباحة التجمع الخامس".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الخطيب سيُغادر إلى ألمانيا وفرنسا خلال أيام وربما من تونس مباشرة ـ حيث يتواجد بمعسكر الأهلي ـ للخضوع لفحوصات طبية قبل أن يقوم بعرضها على طبيبه الخاص في فرنسا لتحديد مدة وفترة البرنامج العلاجي.

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