شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها انتهاء أزمة الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وظهور أبو تريكة في افتتاح فرع الأهلي بالساحل الشمالي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

11 صورة من حفل زفاف ابنة وزير الشباب والرياضة

احتفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس السبت الموافق 19 يوليو الجاري، بحفل زفاف ابنته، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





10 صور لرقص محمد بركات مع ابنته في حفل خطوبتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من رقص محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، خلال احتفاله بخطوبة نجلته "مريم"، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لبيع المهاجم الفلسطيني بالفريق وسام أبو علي إلى الفريق الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





أبو تريكة يظهر في افتتاح فرع القلعة الحمراء بالساحل الشمالي.. ما القصة؟

أعلنت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي الأهلي، عن افتتاح فرعها الجديد في الساحل الشمالي، لخدمة أعضاء المارد الأحمر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





نجم تشيلسي كول بالمر يثير الجدل بعد إلغاء متابعة زوجته على إنستجرام

أثار كول بالمر لاعب تشيلسي الإنجليزي، جدلا واسعا، بعدما توقف عن متابعة زوجته كوني جريس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





لاعب مانشستر يونايتد السابق يثير الجدل بتصريحات عن النساء ودورهن في المجتمع

أثار المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد السابق، موجة من الغضب والانتقادات الواسعة بعد نشره تصريحات مثيرة للجدل عبر حسابه على "إنستجرام"، هاجم فيها النساء ووجه لهن اتهامات بـ"القضاء على الرجولة"، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





"مرض أحد أقاربه".. حقيقة حصول أحمد فتوح على مبلغ مالي من نادي الزمالك

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن حصول اللاعب أحمد فتوح مبلغ مالي سلفة من إدارة النادي، بسبب مرض أحد أقاربه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





فيديو هدفي ليونيل ميسي في مرمى نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه رفقة فريق إنتر ميامي الأمريكي، بعدما أحرز هدفين اليوم الأحد في مرمى فريق نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا