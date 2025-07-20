هل الزمالك في حاجة لحامد حمدان بقائمته؟ (تحليل رقمي)



(مصراوي)

يكثف مسئولو الزمالك خلال الساعات الجارية مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي بتروجت لحسم صفقة لاعب خط الوسط حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشهد الفترة الجارية تغيّب حامد حمدان صاحب الـ 24 عاما عن التدريبات الجماعية لفريق بتروجت بالتزامن مع رفض إدارة ناديه بيع عقده لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فريق الزمالك الذي تبلغ قيمته السوقية بحسب منصة ترانسفير ماركت 11.45 مليون يورو بإضافة الصفقات الصيفية الجديدة، يملك في مركز خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، محمود جهاد، محمد شحاتة، فيما يمتلك في خط الوسط المهاجم: محمد السيد، عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي ـ الذي عاد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ـ.

وهما المركزان الذي يجيدهما اللاعب الفلسطيني الذي انضم لصفوف بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف نادي المجد السكندري.

وشارك اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص بتروجت خلال الموسم الماضي 2024/25 بمختلف البطولات في 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 2170 دقيقة لعب.

وفي المقابل شارك شارك دونجا مع الزمالك خلال الموسم ذاته بـ 35 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهما خلال 2920 دقيقة لعب، فيما خاض محمود جهاد 15 مباراة مع الزمالك سجل خلالها هدفين خلال 972 دقيقة لعب، بينما لعب محمد شحاتة 34 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة لزملائه خلال 2733 دقيقة لعب.

عبدالله السعيد صاحب الـ 40 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 37 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 خلال 3078 دقيقة لعب، مقابل 10 مباريات لسيف جعفر صنع خلالهم هدفًا بواقع 381 دقيقة لعب، فيما شارك ناصر ماهر بـ 21 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 1183 دقيقة لعب.