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مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

03:52 ص الأحد 20 يوليه 2025
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كتب -مراسل مصراوي:

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع فريق كولومبوس كرو الأمريكي، لبيع المهاجم الفلسطيني بالفريق وسام أبو علي إلى الفريق الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا، خاص مع إصرار اللاعب على الرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرا لتلقيه أكثر من عرض بمبالغ مالية كبيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي سيحصل على 7.5 مليون دولار، مقابل التخلي عن وسام أبوعلي، بجانب 2 مليون دولار امتيازات نظير المشاركة والمساهمات التهديفية، بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع".

وأضاف:"أن الأهلي تمسك بالحصول على قيمة الصفقة كاملة، بمجرد اجتياز اللاعب للكشف الطبي بنجاح، ويرفض فكرة الدفاعات، هذه النقطة هى محل الخلاف بين الطرفين حتى الأن ولكنها لن تعيق إتمام الصفقة وتوقيع العقود غدا".

وتابع: "2 مليون دولار سيتم توزيعها على موسمين كما طلب الأهلي وليس على ثلاثة مواسم ".

وأكمل: "اللاعب سيقوم بتصوير فيديو يشرح خلاله الموقف كاملا وكل تفاصيل الصفقة، لكن هذا الأمر لن يهم الأهلي بأي شكل، خاصة وأن إدارة النادي تركز حاليا في الحصول على حقوقهم فقط".

واختتم المصدر تصريحاته: "فريق سيريس السويدي، الذي كان يلعب ضمن صفوفه وسام قبل الانضمام للأهلي، سيحصل على مبلغ 550 ألف دولار نسبة إعادة بيع والتي تعادل 10%، من قيمة بيع اللاعب للنادي الأمريكي".

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