"بشكل مختلف".. شوبير يعلن تفاصيل مباراة الأهلي والملعب التونسي

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، التفاصيل الخاصة بمباراة المارد الأحمر الودية أمام الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبلة، مشيرا أن المباراة ستكون بشكل مختلف، حيث سيقام اللقاء على ثلاثة أشواط.

ويلاقي المارد الأحمر فريق الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبل في أولى مباريات الفريق بمعسكر تونس، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مباراة الاهلي الأهلي أمام الملعب التونسي تقام على 3 اشواط كل شوط 45 دقيقة".

ويخوض المارد الأحمر معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 بتونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

ويذكر أن المارد الأحمر، سيخوض مباراته الثانية في معسكر الفريق بتونس، يوم الجمعة الموافق 25 يوليو، أمام فريق البنزرتي التونسي.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري "دوري نايل" 2025-2026، يوم 8 أغسطس المقبل.

أقرأ أيضًا:

آنس النجار يكشف لمصراوي رأيه في بيان الاتحاد الفلسطيني.. وأزمة وسام أبو علي مع الأهلي



"تدهور" مصراوي يكشف الحالة الصحية لحارس مرمى وادي دجلة





