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"بشكل مختلف".. شوبير يعلن تفاصيل مباراة الأهلي والملعب التونسي

02:46 ص الأحد 20 يوليه 2025
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  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، التفاصيل الخاصة بمباراة المارد الأحمر الودية أمام الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبلة، مشيرا أن المباراة ستكون بشكل مختلف، حيث سيقام اللقاء على ثلاثة أشواط.

ويلاقي المارد الأحمر فريق الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبل في أولى مباريات الفريق بمعسكر تونس، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مباراة الاهلي الأهلي أمام الملعب التونسي تقام على 3 اشواط كل شوط 45 دقيقة".

ويخوض المارد الأحمر معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 بتونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

ويذكر أن المارد الأحمر، سيخوض مباراته الثانية في معسكر الفريق بتونس، يوم الجمعة الموافق 25 يوليو، أمام فريق البنزرتي التونسي.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري "دوري نايل" 2025-2026، يوم 8 أغسطس المقبل.

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أحمد شوبير النادي الأهلي مباراة الأهلي والملعب التونسي موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي
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