كتب - يوسف محمد:

كشف محمد شريف لاعب النادي الأهلي، عن مدة تعاقده مع المارد الأحمر بعد عودته إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

وقال شريف في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "تلقيت أكثر من عرض من داخل مصر وخارجها، لكنني فضلت العودة إلى النادي الأهلي والاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنت قريب من الانتقال إلى الدوري التركي، لكنني أخرت حسم الأمر على آمل وجود مفاوضات مكالمة الكابتن محمد يوسف معايا النهاردة أنهت الأمور".

واختتم شريف تصريحاته: "وقعت على عقود الانتقال للأهلي في فرع النادي بالجزيرة، بعقد لمدة 5 سنوات، بعدما عقدت جلسة مع ريبرو المدير الفني للفريق".

وكان شريف رحل عن النادي الأهلي في أغسطس 2023، متجها إلى فريق الخليج السعودي، بعقد لمدة موسمين، قبل أن يعود للفريق مرة أخرى في يونيو الجاري.

وخاض شريف خلال موسمين مع الفريق السعودي 59 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

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