"تهديد بانسحاب".. أبرز مواقف عبدالناصر محمد مدير الكرة المحتمل للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، طرح اسم عبدالناصر محمد، مدير الكرة السابق في إنبي، على طاولة مسؤولي نادي الزمالك لتولي منصبًا إداريًا بالقلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل سياسة النادي لتعيين كوادر جديدة إداريًا وطبيًا وفنيًا للموسم الجديد، خاصة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المواقف التي مرت على عبدالناصر محمد في منصب مدير الكرة كالتالي:

مواقف حاسمة في مسيرة عبدالناصر محمد:

أزمة الانضباط داخل إنبي (2015):

خلال فترة توليه منصب مدير الكرة بإنبي، واجه عبد الناصر محمد واحدة من أكثر الأزمات حساسية، حين اضطر لاستبعاد بعض اللاعبين البارزين بسبب تجاوزات داخلية.

موقفه من عودة الدوري بعد جائحة كورونا:

خلال فترة التوقف بسبب الجائحة، عبّر عبد الناصر عن رفضه لاستئناف الدوري بشكل متسرع، مؤكدًا أن اللاعبين يحتاجون إلى فترة إعداد لا تقل عن 8 أسابيع تجنبًا للإصابات، كما انتقد مستوى التحكيم وقتها.

التهديد بالانسحاب من كأس مصر:

في عام 2021، وبعد مباراة لإنبي شهدت جدلًا تحكيميًا، خرج عبد الناصر بتصريحات نارية عبر قناة الحياة مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، مؤكدًا أن الفريق فكر جديًا في الانسحاب من الكأس، لولا احترامه للمسابقة، وأكد: "لو فيه VAR كنا خدنا ضربة جزاء.. ومش هنفضل ساكتين على الظلم."

جلسة خاصة مع اللاعبين دون المدرب:

في إحدى الفترات الصعبة التي مر بها فريق إنبي، بادر عبد الناصر محمد بعقد جلسة مباشرة مع اللاعبين، وزّع خلالها مقدمات العقود بنفسه، مشددًا على ثقته فيهم، ومؤكدًا: "مافيش لعيب اتدفعله فلوس من غير وجه حق.