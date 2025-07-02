صفقة الزمالك المنتظرة.. من هو الفلسطيني حامد حمدان لاعب فاركو؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ارتبط اسم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعي فريق بتروجيت، بالانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تستهدف تدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويُعد حمدان من الأسماء البارزة في الدوري المصري، حيث انضم إلى صفوف بتروجيت في أغسطس 2023، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

ومنذ انتقاله للفريق البترولي، شارك في 25 مباراة، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة في مناسبتين، كما حصل على 5 بطاقات صفراء.

وكان اللاعب قد لفت الأنظار خلال مواجهتي فريقه ضد الأهلي، حيث صنع هدفين في هاتين المباراتين، مما أثار اهتمام عدد من الأندية، وعلى رأسها الزمالك.

وبالعودة إلى مشواره، بدأ حمدان مسيرته الكروية مع نادي غزة الرياضي، قبل أن ينتقل في يناير 2018 إلى نادي الأسيوطي سبورت (المعروف حاليًا بـبيراميدز).

وبعد عام، خاض تجربة قصيرة مع الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى بيراميدز في يونيو 2019، لينتقل لاحقًا إلى طنطا على سبيل الإعارة، حيث شارك في 4 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وفي نوفمبر 2020، غادر اللاعب إلى الجزيرة الرياضي، ثم إلى المجد السكندري، قبل أن يستقر أخيرًا في بتروجيت، حيث بدأ في استعادة مستواه وتقديم عروض لافتة مما جعله هدفًا للزمالك.