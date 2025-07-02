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"سأبدأ بنشر الأدلة".. هجوم قوي من لاعبة فريق الزمالك للطائرة ضد إدارة النادي

10:09 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    ميلكا
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    ميلكا
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كتب - يوسف محمد:

هاجمت البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعب فريق الطائرة سيدات السابقة بنادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل قوي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتها لدى النادي.

ونشرت ميلكا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لشعار نادي الزمالك وعلقت: "أدفع مالي، لم يدفعوا لي ما يدينون لي به بعد".

وأضافت: "سأبدأ بنشر الأدلة"، في إشارة إلى قيامها بالكشف عن كل المستندات التي تفيد صحة كلامها.

ولعبت ميلكا مع فريق طائرة نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، قبل أن ترحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025.

ونجحت ميلكا خلال 3 سنوات داخل نادي الزمالك، في التتويج ب 5 ألقاب، أبرزها حصد بطولة أفريقيا في 3 مناسبات على التوالي، بالإضافة إلى لقبين لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة.

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