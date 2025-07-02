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"بعد عودته للأهلي".. ماذا قدم محمد شريف مع فريق الخليج السعودي؟

09:24 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    محمد شريف
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    اللاعب محمد شريف
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    محمد شريف يسجل في فوز الخليج على العروبة بثلاثية
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    محمد شريف لاعب الخليج
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    محمد شريف ضد الزمالك
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    محمد شريف ضد الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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كتب - يوسف محمد:

أنهى النادي الأهلي منذ قليل اتفاقه مع لاعب الفريق السابق محمد شريف، للعودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجاري، بعد نهاية تعاقده مع فريق الخلود السعودي.

وكتب أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "‏محمد شريف أهلاوي".

ماذا قدم محمد شريف مع الخليج السعودي؟

وكان محمد شريف انتقل إلى فريق الخليج السعودي، في أغسطس من عام 2023، بعقد لمدة موسمين قادما من النادي الأهلي.

وخلال موسمين تواجد فيهما النجم المصري داخل فريق الخليج السعودي، شارك خلالهم في 59 مباراة بمختلف البطولات، نجح في تسجيل 9 أهداف واكتفى بصناعة هدفين فقط.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في الموسم الأول له مع فريق الخليج السعودي 2023-2024، في 36 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الموسم المنقضي 2024-2025، قلت مشاركات صاحب الـ 29 مع الفريق السعودي، حيث شارك في 23 مباراة بمختلف البطولات، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمد شريف

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن شريف سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي الأهلي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته، أن تعاقد الأهلي مع شريف، جاء بعدما تم إبلاغ مسؤولي الأهلي من قبل إدارة البنك الأهلي، منذ عدة أيام بعدم وجود نية للاستغناء عن أسامة فيصل مهاجم الفريق، الذي كان يمثل أولوية للمارد الأحمر لتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

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