مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمد شريف

كتب - مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع محمد شريف، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، عقب انتهاء تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

وكان أحمد شوبير أعلن منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعاقد النادي الأهلي مع محمد شريف بشكل رسمي، حيث كتب: "محمد شريف أهلاوي".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه بالفعل مع محمد شريف للإنضمام إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع المارد الأحمر".

وكان محمد شريف رحل عن صفوف فريق الخليج السعودي عقب نهاية الموسم المنقضي، بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

ويذكر أن شريف كان قد شارك رفقة النادي الأهلي، قبل رحيله عن الفريق في أغسطس 2023، في 151 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

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