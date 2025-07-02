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رسمياً.. البنك الأهلي يضم محمد أشرف بن شرقي لمدة 4 مواسم

07:38 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    البنك الأهلى مع بن شرقي
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    البنك الأهلي
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    البنك الأهلي
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    البنك الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، مساء اليوم الأربعاء تعاقده مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط نادي غزل المحلة بعقد يمتد لأربع سنوات، في صفقة جديدة ضمن خطة الفريق لدعم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

البنك الأهلى مع بن شرقي

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام ساعات قليلة من إعلان النادي التعاقد مع مدافع غزل المحلة عمرو الجزار، وذلك في إطار خطة النادي لتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي البنك الأهلى، أنهى منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 38 نقطة.

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البنك الأهلي محمد أشرف بن شرقي غزل المحلة بن شرقي
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