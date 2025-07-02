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"على البحر ومشروب أخضر".. المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع عمر الساعي

07:25 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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    صور من تقديم عمر الساعي لاعبا في المصري
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    تقديم عمر الساعي مع المصري
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    عمر الساعي لاعب المصري الجديد
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    عمر الساعي لاعبا في المصري
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي المصري البورسعيدي منذ قليل، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب وسط النادي الأهلي عمر الساعي، على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعب على البحر ويتناول مشروب أخضر، في إشارة إلى اللون الأساسي للنادي المصري، وكتب عليه: "نسر جديد يستعد للسيطرة".

وتعاقد الفريق البورسعيدي مع صاحب الـ22 عاما، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من المارد الأحمر.

وكان الساعي انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من النادي الإسماعيلي، إلا أنه لم يظهر رفقة الفريق بشكل كبير خلال الموسم الماضي 2024-2025.

واكتفى الساعي بالمشاركة رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الماضي، في 10 مباريات فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف وقدم تمريرة حاسمة فقط.

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