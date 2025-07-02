كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، مساء اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع المدافع عمرو الجزار لمدة ثلاث سنوات، قادماً من صفوف نادي غزل المحلة، في إطار خطة تدعيم الفريق البرتقالي استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت لجنة الكرة بالنادي، أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية دعم الفريق بعناصر مميزة وقوية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان الجزار صاحب الـ23 عاماً كشف مؤخراً عن كواليس مفاوضاته السابقة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إذ أكد أنه وقّع بالفعل للزمالك عقب موسمه الأول في الدوري الممتاز، لكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ.

كما أشار اللاعب إلى اهتمام النادي الأهلي بضمه، مشيراً إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء تحدث معه بشكل مباشر، وتم تحديد جلسة لتوقيع العقود.

ويُذكر أن الجزار خاض الموسم الماضي 28 مباراة مع غزل المحلة، سجّل خلالها هدفين وصنع آخر.