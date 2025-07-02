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"يتشال فوق الدماغ".. نجم الزمالك السابق: زيزو مش هيعمل مع الأهلي زي الأبيض

03:04 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    ميسي ضد زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو لن يصنع تاريخ في الأهلي مثلما كان لاعبا في الزمالك.

وقال عبد الحميد في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو على قناة أون: "زيزو لن يصنع تاريخ في الأهلي مثل الزمالك، زيزو صنع تاريخ مع الزمالك يتشال فوق الدماغ".

وتابع: زيزو راوغ الزمالك ومجلس إدارة الزمالك، ولكن إمام عاشور استفدنا منه ماديا على الرغم من معرفتنا بعودته للأهلي، عكس ما حدث مع زيزو

وأضاف: "أتمنى بقاء شيكابالا في الزمالك وعدم اعتزاله، لأنه له دور مؤثر وقوي في الزمالك، واللاعب تواجده يحل العديد من الأمور".

وتابع: "حزنت لرحيل أحمد حسام ميدو عن لجنة التخطيط بالزمالك، ميدو يمتلك فكر رائع، وسأتواصل معه من أجل معرفة أسباب استقالته من لجنة التخطيط".

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