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مصدر يوضحها.. مفاجأة بشأن طريقة انتقال لاعب الأهلي للمصري

01:56 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    عمر الساعي 1
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي من المران
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة بشأن طريقة، رحيل عمر الساعي، لاعب الفريق، والانتقال لفريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن عمر الساعي، رحل بشكل رسمي عن النادي الأهلي وانتقل إلى صفوف المصري، وتم توقيع العقود بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن الساعي رحل إلى المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وليس كما أشيع رحيله بشكل نهائي مقابل 50 مليون جنيه.

واختتم المصدر، أن النادي الأهلي، رحب برحيل اللاعب عمر الساعي، للنادي البورسعيدي، من أجل حصوله على فرصة المشاركة بشكل كامل، والاستفادة من جهوده مستقبلا.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعاقد مع عمر الساعي، مطلع الموسم الماضي، قادما من النادي الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه.

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الأهلي المصري المصري البورسعيدي عمر الساعي النادي الأهلي
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