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عاجل.. أحمد شريف أولى صفقات الزمالك وتم استلام الاستغناء

01:18 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (5)
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (6)
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    أحمد شريف لاعب فاركو صفقة الزمالك المحتملة (3)
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كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في ضم أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لنادي فاركو، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل نادي الزمالك في الوقت الحالي، على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك، تسلم الاستغناء الخاص بالمهاجم من نادي فاركو، ليصبح أولى صفقات نادي الزمالك الصيفية.

وأوضح المصدر، أن اللاعب وقع بشكل رسمي على عقود لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم الحالي، بعد الإعجاب به من جانب مسؤولي الزمالك، وحسم الصفقة جون إدوارد المدير الرياضي.

ومن المنتزر أن يتواجد اللاعب في النادي خلال الساعات المقبلة، من أجل جلسة التصوير بالتيشرت، والإعلان بشكل رسمي من قبل المنصات المختلفة للنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، يصل القاهرة اليوم، بعدما أتم اتفاقه مع الأبيض ووقع بالفعل على العقود لمدة موسمين، بداية من الموسم الحالي.

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