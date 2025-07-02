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"هدفي في الحضري الأغلى".. الهداف التاريخي للزمالك يستعيد الذكريات

01:06 م الأربعاء 02 يوليو 2025

عصام الحضري

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كتب- محمد خيري:

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك وهدافه التاريخي، أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على الكوادر الزملكاوية، مشيرًا إلى أهمية بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: "يجب أن يكون اختيار اللاعبين بعناية شديدة، فالدوري المصري يضم عناصر مميزة قادرة على تمثيل الزمالك بالشكل اللائق."

وأضاف: "وجود لاعبين كبار داخل الفريق يرفع من المستوى العام، ويمنح اللاعبين الشباب دوافع إضافية لتقديم الأفضل."

واسترجع العندليب ذكرياته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا: "أعتز بكل أهدافي بقميص الزمالك، لكن هدفي في شباك عصام الحضري يبقى من أغلى الأهداف في مسيرتي."

وتابع: "ساهمت في صناعة العديد من الأهداف لزملائي، واستفدت كثيرًا من موهبتهم ودعمهم المستمر."

كما تحدث عن علاقته بجماهير الزمالك، قائلًا: "جماهير الزمالك هم أشقائي.. تعلمت منهم معنى الانتماء، وكانوا دائمًا الحافز الحقيقي لنا في كل انتصار."

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