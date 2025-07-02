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"هذه وجهة نظري مع الشناوي".. الحضري يوجه رسالة لـ ياسين بونو

12:14 م الأربعاء 02 يوليه 2025

عصام الحضري

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كتب- محمد خيري:

وجه عصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، رسالة للمغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي.

وتألق ياسين بونو بشدة مع الفريق السعودي، في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وقاد فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

قال الحضري، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أخي وصاحبي وحبيبي الذي تربطني به علاقة قوية ياسين بونو الذي أتواصل معه دائمًا، كلنا نفتخر به".

وأكمل: "أفضل 2 حراس مرمى في الوطن العربي وإفريقيا هما ياسين بونو والشناوي، هذه وجهة نظري".

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة.

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عصام الحضري ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي
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