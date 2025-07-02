بقيادة يانيك فيريرا.. معلومات عن الجهاز الفني الجديد للزمالك

كتبت-هند عواد:

يقترب نادي الزمالك من الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويضم الجهاز المعاون كلًا من: الفرنسي بيير باهرلي مساعدًا أول، والإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى، والفرنسي جوليان لاجوكس محللًا للأداء.

بدأ الفرنسي بيير باهرلي، مساعد فيريرا، مسيرته التدريبية عام 2019 بعد اعتزاله كرة القدم، إذ لعب لعدة أندية مثل ليل الفرنسي وسانت ترويدن البلجيكي، وكان يشغل مركز خط الوسط الدفاعي.

وخلال مسيرته كلاعب، خاض باهرلي 85 مباراة مع مختلف الأندية، وسجل خلالها 7 أهداف.

أما الشخص الثاني في جهاز فيريرا، فهو مدرب الأحمال الإسباني راؤول لوبيز، المولود في برشلونة عام 1979، والذي بدأ مسيرته التدريبية عام 2003 كمدرب أحمال في أحد الأندية الإسبانية، قبل أن يتولى تدريب فرق الشباب في نادي إسبانيول.

وعاد راؤول لوبيز مرة أخرى للعمل كمدرب أحمال في عدة أندية، قبل أن يبدأ تجربته في المنطقة العربية مع نادي التعاون السعودي، ثم انتقل إلى نادي الفتح.

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