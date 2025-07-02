كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

"يحتاج لمصالحة الجمهور".. ماذا قال أيمن الرمادي عن لاعبي الزمالك بعد الرحيل؟

11:42 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قيم أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لاعب الفريق الأبيض، خلال توليه القيادة الفنية، في المرحلة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك، رحيل أيمن الرمادي بشكل رسمي، وتوجيه الشكر له، بعد الفترة القصيرة التي تواجد فيها، وحقق خلالها بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

تقييم أيمن الرمادي للاعبي الزمالك

وقال أيمن الرمادي خلال بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل لاعب كان شريكًا في خلق جو من الألفة وبداية طريق لفريق ممتع بأسلوب واضح وأسماء شابة أحلم أن يكونوا نجوم المستقبل، مثل سيف جعفر، محمد السيد، إيشو، وغيرهم. أما نجوم الفريق فأطلب من الجمهور أن يثق في لاعبيه، مثل:

1- عمر جابر: أذكى وأمهر ظهير أيمن في مصر.

2- الونش: أفضل قلب دفاع مع حسام عبدالمجيد.

3- فتوح: أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.

4- شحاتة: لاعب بإمكانات هائلة.

5- ناصر ماهر: أمهر لاعب في مركز 8.

6- عبد الله السعيد: محترف وكفاءة عالية.

7- دونجا وشلبي: يحتاجان لمصالحة مع الجمهور.

8- ناصر منسي: مهاجم لا يخيب الظن.

9- أيمن أمير: مهاجم شرس للمستقبل.

10- شيكا الأسواني: من أمهر لاعبي مصر عبر تاريخها.

11- عواد وصبحي: من أفضل حراس المرمى في مصر.

واختتم: "باقي اللاعبين متميزون جدًا، ابنوا عليهم مثل أحمد حسام وجهاد ومحمود حمدي والزناري وعاطف، الزمالك يحتاج فقط لبعض التدعيم وليس بعدد كبير من اللاعبين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أيمن الرمادي أخبار الزمالك نادي الزمالك رحيل أيمن الرمادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط