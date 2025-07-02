كتب- محمد خيري:

قيم أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لاعب الفريق الأبيض، خلال توليه القيادة الفنية، في المرحلة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك، رحيل أيمن الرمادي بشكل رسمي، وتوجيه الشكر له، بعد الفترة القصيرة التي تواجد فيها، وحقق خلالها بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

تقييم أيمن الرمادي للاعبي الزمالك

وقال أيمن الرمادي خلال بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل لاعب كان شريكًا في خلق جو من الألفة وبداية طريق لفريق ممتع بأسلوب واضح وأسماء شابة أحلم أن يكونوا نجوم المستقبل، مثل سيف جعفر، محمد السيد، إيشو، وغيرهم. أما نجوم الفريق فأطلب من الجمهور أن يثق في لاعبيه، مثل:

1- عمر جابر: أذكى وأمهر ظهير أيمن في مصر.

2- الونش: أفضل قلب دفاع مع حسام عبدالمجيد.

3- فتوح: أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.

4- شحاتة: لاعب بإمكانات هائلة.

5- ناصر ماهر: أمهر لاعب في مركز 8.

6- عبد الله السعيد: محترف وكفاءة عالية.

7- دونجا وشلبي: يحتاجان لمصالحة مع الجمهور.

8- ناصر منسي: مهاجم لا يخيب الظن.

9- أيمن أمير: مهاجم شرس للمستقبل.

10- شيكا الأسواني: من أمهر لاعبي مصر عبر تاريخها.

11- عواد وصبحي: من أفضل حراس المرمى في مصر.

واختتم: "باقي اللاعبين متميزون جدًا، ابنوا عليهم مثل أحمد حسام وجهاد ومحمود حمدي والزناري وعاطف، الزمالك يحتاج فقط لبعض التدعيم وليس بعدد كبير من اللاعبين".