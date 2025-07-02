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"عمل تمثيلية وإحساسنا كان كوبري".. مفاجأة جديدة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

11:14 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    إمام عاشور (4)
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    إمام عاشور.
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    إصابة إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

كشف جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس الإدارة السابق، مفاجأة جديدة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي، مؤكدا أن المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور تم اتهامه بالتفريط في اللاعب لصالح الأحمر.

وقال عبد الحميد في تصريحات مع سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة أون: "كان لدينا إحساس أن عرض ميتلاند الدنماركي لإمام عاشور سيكون كوبري من أجل انتقاله للأهلي".

وأضاف: "عرفنا إن إمام عاشور بيمثل على الزمالك عندما بكى عند رحيله عن القلعة البيضاء، وأي لاعب يرحل عن صفوف فريقه ولديه الرغبة في العودة سيعود للنادي ليس هناك أزمة ولكنه إمام عاشور مثل علينا".

وتابع: "زيزو راوغ الزمالك ومجلس إدارة الزمالك، ولكن إمام عاشور استفدنا منه ماديا على الرغم من معرفتنا بعودته للأهلي، عكس ما حدث مع زيزو".

وأختتم: "لم نستفد من بيع زيزو، ولكن عكس إمام عاشور أحنا استفدنا من إمام عاشور 3 مليون دولار، وإمام عاشور كان بيمثل علينا واحنا فاهمين التمثيلية دي".

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