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مقابل 50 مليون جنيه.. لاعب الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى المصري البورسعيدي

10:21 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف خالد الغندور مقدم برنامج "ستاد المحور"، توقيع محمد الساعي لاعب النادي الأهلي، على عقود انتقاله إلى المصري البورسعيدي.

وقال الغندور عبر برنامجه، إن كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري أنهى صفقة عمر الساعي، في جلسة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف: "الصفقة كلفت خزينة المصري ما يقرب من 50 مليون جنيه، ولم يتم تحديد آلية الدفع بعد ولكن لن يتم دفع الرقم "كاش"، الأهلي كان ينوي رحيل الساعي على سبيل الإعارة ضمن صفقة أحمد عيد ولكن بعد توقف الصفقة المصري طلب التعاقد مع الساعي بيع نهائي".

واختتم الغندور: "الأهلي حدد ما يقرب من 50 مليون جنيه والمصري وافق على دفع المبلغ".

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عمر الساعي الأهلي المصري البورسعيدي
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