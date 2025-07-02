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شيكابالا يودع طبيب الزمالك.. والأخير يرد: "تاريخ كبير وأسطورة"

10:11 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 12 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 12 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 12 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
  • عرض 12 صورة
    طبيب الزمالك محمد أسامة يعلن رحيله عن النادي
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كتبت-هند عواد:

ودع محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة طبيب الفريق السابق، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

ونشر شيكابالا صورته مع محمد أسامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بعد 8 سنوات من الإخلاص والعطاء، يختتم الدكتور محمد أسامة مشواره في المرحلة الحالية كرئيس للجهاز الطبي في نادي الزمالك".

وأضاف: "قدّمت الكثير للنادي وللاعبين، وهتفضل دائمًا علامة مميزة في رحلتنا بكل ما فيها من تفانٍ وإخلاص، كل التوفيق في الخطوة القادمة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قريب في بيتك الكبير، الزمالك".

ورد عليه أسامة، وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية: "كلامك غالي جدًا على قلبي، أنا اتشرفت بشغلي مع تاريخ كبير وأسطورة زيك، السنين اللي فاتت كانت مليانة تحديات ونجاحات، ووجودك كان دايمًا مصدر دعم واحترام".

واختتم طبيب الزمالك السابق: "ربنا يوفقك في اللي جاي، وهفضل دايمًا فخور بعلاقتي بيك وبكل لحظة جمعتنا في نادي الزمالك الكبير".

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شيكابالا ومحمد أسامة شيكابالا محمد أسامة طبيب الزمالك الزمالك
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