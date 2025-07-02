حرص نجوم نادي الزمالك وبيراميدز وعدد من الفنانين على حضور حفل زفاف محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر.

واحتفل محمد شحاتة بزفافه، أمس الثلاثاء، مستغلًا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وحضر الحفل كل من الفنان يوسف الشريف، والفنان مصطفى غريب، بالإضافة إلى ثنائي بيراميدز يوسف أوباما وأحمد عاطف "قطة"، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ومن الزمالك، حضر كل من: حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، ومحمود الونش، ونبيل دونجا، وحسام أشرف، ومحمد السيد.

شارك محمد شحاتة في 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، سجّل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى، وحقق لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وانضم محمد شحاتة إلى الزمالك في يناير من العام الماضي 2024، قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل أن يفعّل الزمالك بند الشراء في أغسطس من نفس العام.

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