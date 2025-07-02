كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

بينهم يوسف الشريف.. نجوم الرياضة والفن في حفل زفاف محمد شحاتة

10:03 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    أحمد عاطف قطة ينشر من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    يوسف أوباما يرقص في حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    زفاف محمد شحاتة (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    محمد السيد من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    أحمد عاطف قطة وأوباما من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    إسلام جمال لاعب الزمالك السابق من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    حسام عبد المجيد والفنان مصطفى غريب من حفل زفاف محمد شحاتة_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    زفاف محمد شحاتة (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    دونجا من حفل زفاف محمد شحاتة _Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرص نجوم نادي الزمالك وبيراميدز وعدد من الفنانين على حضور حفل زفاف محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر.

واحتفل محمد شحاتة بزفافه، أمس الثلاثاء، مستغلًا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وحضر الحفل كل من الفنان يوسف الشريف، والفنان مصطفى غريب، بالإضافة إلى ثنائي بيراميدز يوسف أوباما وأحمد عاطف "قطة"، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ومن الزمالك، حضر كل من: حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، ومحمود الونش، ونبيل دونجا، وحسام أشرف، ومحمد السيد.

شارك محمد شحاتة في 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، سجّل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى، وحقق لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وانضم محمد شحاتة إلى الزمالك في يناير من العام الماضي 2024، قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل أن يفعّل الزمالك بند الشراء في أغسطس من نفس العام.

اقرأ أيضًا:

من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني لنادي الهلال؟

هل يرحل ناصر منسي للدوري السعودي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف محمد شحاتة محمد شحاتة نجوم الفن في زفاف محمد شحاتة نجوم الرياضة في زفاف محمد شحاتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط