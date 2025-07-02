كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

لتعزيز خط الهجوم.. من هو فيلي تراوري الذي يستهدف الزمالك ضمه؟

06:40 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    900x450_uploads,2025,05,19,99a254d045
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


يعد اسم فيلي تراوري المهاجم المالي بصفوف السويحلي الليبي ليس جديدًا على سوق الانتقالات المصرية، فسبق وارتبط اسمه بالنادي الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية حين كان لاعبًا بصفوف مازيمبي الكونغولي.

ولكن هذه المرة اللاعب ضمن قائمة صغيرة للمهاجمين الذين يرغب مسؤولو الزمالك في التعاقد مع أحدهم لحل أزمة غياب المهاجمين بالفريق عن التسجيل لفترات قبل استفاقة ناصر منسي خلال الموسم الماضي والحاجة لمهاجم آخر معه في ظل اقتراب التونسي سيف الجزيري من الرحيل، بحسب تصريحات مصدر بالزمالك لمصراوي اليوم الأربعاء.

فيلي تراوري صاحب الـ 24 عاماً حصل على أول فرصة احترافية في سن مبكر بعدما انتقل في عامه الـ 19 للفريق الأول لمازيمبي قادمًا من نادي أولمبيك باماكو المالي.

وشارك اللاعب خلال فترة تواجده مع مازيمبي بـ 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين لزملائه، فيما تزامن تواجد اللاعب مع مازيمبي انضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي المالي.

وخرج اللاعب في الموسم التالي من انضمامي لمازيمبي على سبيل الإعارة لنادي "سي إس دون بوسك الكونغولي لمدة موسم قبل أن يعود لمازيمبي مرة أخرى حتى موسم 2024/25 حين انتقل لصفوف السويحلي الليبي.

ونجح اللاعب خلال الموسم الماضي مع السويحلي الليبي في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 7 أهداف لزملائه خلال 25 مباراة ليلفت الأنظار له وتبدأ العروض تنهال عليه لعل أبرزها من الوداد المغربي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيلي تراوري الزمالك فيلي تراوري المهاجم المالي نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس