لتعزيز خط الهجوم.. من هو فيلي تراوري الذي يستهدف الزمالك ضمه؟



يعد اسم فيلي تراوري المهاجم المالي بصفوف السويحلي الليبي ليس جديدًا على سوق الانتقالات المصرية، فسبق وارتبط اسمه بالنادي الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية حين كان لاعبًا بصفوف مازيمبي الكونغولي.

ولكن هذه المرة اللاعب ضمن قائمة صغيرة للمهاجمين الذين يرغب مسؤولو الزمالك في التعاقد مع أحدهم لحل أزمة غياب المهاجمين بالفريق عن التسجيل لفترات قبل استفاقة ناصر منسي خلال الموسم الماضي والحاجة لمهاجم آخر معه في ظل اقتراب التونسي سيف الجزيري من الرحيل، بحسب تصريحات مصدر بالزمالك لمصراوي اليوم الأربعاء.

فيلي تراوري صاحب الـ 24 عاماً حصل على أول فرصة احترافية في سن مبكر بعدما انتقل في عامه الـ 19 للفريق الأول لمازيمبي قادمًا من نادي أولمبيك باماكو المالي.

وشارك اللاعب خلال فترة تواجده مع مازيمبي بـ 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين لزملائه، فيما تزامن تواجد اللاعب مع مازيمبي انضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي المالي.

وخرج اللاعب في الموسم التالي من انضمامي لمازيمبي على سبيل الإعارة لنادي "سي إس دون بوسك الكونغولي لمدة موسم قبل أن يعود لمازيمبي مرة أخرى حتى موسم 2024/25 حين انتقل لصفوف السويحلي الليبي.

ونجح اللاعب خلال الموسم الماضي مع السويحلي الليبي في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 7 أهداف لزملائه خلال 25 مباراة ليلفت الأنظار له وتبدأ العروض تنهال عليه لعل أبرزها من الوداد المغربي.