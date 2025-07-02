كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

- -
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

"تعديل اللوائح".. قرار من رابطة الأندية بشأن الموسم الجديد في الدوري المصري

12:42 ص الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    درع الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي يحمل درع الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يتسلم درع الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    درع الدوري المصري دون قاعدة
  • عرض 7 صورة
    وصول درع الدوري المصري أرض الملعب
  • عرض 7 صورة
    درع الدوري المصري الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، في الموسم المقبل 2025-2026.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تعديلات ستطرأ على لائحة الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري 2025-2026".

وأضاف: "التعديلات الخاصة بلوائح الموسم الجديد، ستشمل التفاصيل الخاصة بالعقوبات وبالأخص توصيات لجنة الانضباط".

واختتم المصدر تصريحاته: "رابطة الأندية تدرس في الوقت الحالي، التعديلات الخاصة باللائحة الموسم الجديد، بهدف إعلانها قبل انطلاق الموسم".

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق، أن الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري سينطلق في منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريق.

أقرأ أيضًا:

للتفاهة عنوان.. تركي آل الشيخ يرد على مذيع قناة الأهلي

3 جنسيات.. مصراوي يكشف الجهاز المعاون لفيريرا مدرب الزمالك الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الموسم الجديد بالدوري المصري بطولة الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس