كتب - مراسل مصراوي:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، في الموسم المقبل 2025-2026.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تعديلات ستطرأ على لائحة الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري 2025-2026".

وأضاف: "التعديلات الخاصة بلوائح الموسم الجديد، ستشمل التفاصيل الخاصة بالعقوبات وبالأخص توصيات لجنة الانضباط".

واختتم المصدر تصريحاته: "رابطة الأندية تدرس في الوقت الحالي، التعديلات الخاصة باللائحة الموسم الجديد، بهدف إعلانها قبل انطلاق الموسم".

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق، أن الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري سينطلق في منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريق.

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