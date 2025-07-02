أعرف لاعب الأهلي.. ماذا قال يانيك فيريرا مدرب الزمالك عن الدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

يتولى البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا لأيمن الرمادي الذي قاد الفريق لمدة شهر بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويمتلك يانيك فيريرا تجربة سابقة في المنطقة العربية، إذ أنه سبق ودرب الفتح السعودي لمدة عامين، ثم درب فريق أومونيا نيقوسيا، قبل أن يتولى تدريب الرياض السعودي لمدة شهرين.

يانيك فيريرا يتفوق على جوميز

خلال فترة عمله في الدوري السعودي، نجح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في التفوق على نظيره البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، وذلك عندما قاد فريق الفتح لتحقيق فوز كبير على التعاون بقيادة جوميز، بنتيجة 3-0، في المواجهة التي جمعتهما.

ويمتلك فيريرا سجلًا تدريبيًا لافتًا، إذ قاد عددًا من الأندية في 348 مباراة رسمية، حقق خلالها الفوز في 154 لقاء، بينما خسر في 118 مباراة، وانتهت 76 مواجهة بالتعادل.

اقتراب يانيك فيريرا من تدريب منتخب مصر

خلال عام 2022، ارتبط اسم يانيك فيريرا بتدريب منتخب مصر تحت 23 عاما، وذلك بعدما رحل عن نادي الفتح السعودي، وقال البلجيكي في تصريحات نقلها موقع "Kingfut": "أنا منفتح تماما على العمل في مصر".

وأضاف: "تركت الفتح لأن النتائج لم تكن جيدة، وكان رحيلي متوقعا في ظل توافر العديد من المدربين".

ماذا قال يانيك فيراير عن الدوري المصري؟

تحدث فيريرا في نفس التصريحات، عن الدوري المصري، وقال: "تابعتُ الدوري المصري الممتاز بعد أن ارتبط اسمي بالنادي الأهلي. تابعتُ أكثر وشاهدتُ مبارياتٍ عديدةً للفريق، لكن لم تحدث أي مفاوضات".

واختتم: "لديهم لاعبون جيدون. أعرف بيرسي تاو، فقد لعب في بلجيكا سابقًا، وهناك لاعبون آخرون، لكنني لا أتذكر أسماءهم".

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