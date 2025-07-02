هل يرحل ناصر منسي للدوري السعودي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة رحيل ناصر منسي، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير، تحدثت في الفترة الماضية، عن تلقي ناصر منسي عرضا من أحد الأندية السعودية، للانقال إليها خلال فترة الانتقالات الحالية، دون توضيح موقف اللاعب.

ناصر منسي، يعد من أفضل المهاجمين في مصر خلال الفترة الحالية، وكان ضمن هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 هدفا خلفا لمتصدر الترتيب إمام عاشور بـ 13 هدفا.

ووفقا لمصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، أكد أن الأبيض لم يتلقى أي عروض من الدوري السعودي للتعاقد مع ناصر منسي كما تردد.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك متمسك باستمرار ناصر منسي، وأهميته في الموسم المقبل، كونه أحد العناصر الأساسية في الفترة الماضية.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك يبحث تدعيم الخطوط الهجومية، وليس التفريط في هداف الفريق، ولذلك ربما يكون العرض شفهمي فقط من جانب وكيله.