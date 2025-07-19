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"طلبات النادي".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي لوسام أبو علي داخل الأهلي

11:44 م السبت 19 يوليو 2025
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    الإعلامي أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (3) (1)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
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    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
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    مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على اقتراب رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "اللمسات الأخيرة في صفقة وسام وتحقيق طلبات النادي الأهلي".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي وافق على رحيل اللاعب إلى فريق كولومبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 7.5 مليون دولار مع وجود بعض الامتيازات الخاصة بالعقد، بالإضافة إلى حصول المارد الأحمر على نسبة من إعادة البيع.

وتصدر اللاعب الفلسطيني المشهد خلال الأيام الماضية، بعد إصرار على الرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما جعله يغيب عن المران الجماعي للفريق في أكثر من مناسبة.

وكان المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف، أعلن في وقت سابق، توقيع غرامة مالية على اللاعب الفلسطيني، بسبب غيابه عن المران الجماعي.

كما قرر يوسف بالتنسيق مع المدير الفني للفريق الأول خوسيه ريبيرو، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في معسكر تونس، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

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