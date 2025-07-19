كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على اقتراب رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "اللمسات الأخيرة في صفقة وسام وتحقيق طلبات النادي الأهلي".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي وافق على رحيل اللاعب إلى فريق كولومبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 7.5 مليون دولار مع وجود بعض الامتيازات الخاصة بالعقد، بالإضافة إلى حصول المارد الأحمر على نسبة من إعادة البيع.

وتصدر اللاعب الفلسطيني المشهد خلال الأيام الماضية، بعد إصرار على الرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما جعله يغيب عن المران الجماعي للفريق في أكثر من مناسبة.

وكان المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف، أعلن في وقت سابق، توقيع غرامة مالية على اللاعب الفلسطيني، بسبب غيابه عن المران الجماعي.

كما قرر يوسف بالتنسيق مع المدير الفني للفريق الأول خوسيه ريبيرو، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في معسكر تونس، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

اللمسات الاخيره في صفقة وسام وتحقيق طلبات النادي الاهلي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 19, 2025

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