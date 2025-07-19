خالد بيومي يعلق على أزمة أحمد فتوح داخل نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق خالد بيومي المحلل الرياضي، على أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية والتي تتعلق بتركه معسكر الفريق في العاصمة الإدارية وحضور حفل غناء في الساحل الشمالي.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "على الرغم من كل المشاكل التي يختلقها أحمد فتوح، سيظل هو الأفضل في مركزة ليس فقط، بل موهبة تحتاج الرعاية والعناية من نادي الزمالكً، العقاب مفروض ولكن هناك حملة يتعرض لها فتوح غريبة".

وأضاف: "أحمد يحتاج النصيحة يحتاج إلى الجلوس معه، حتى لا يفقد نادي الزمالك أحد النجوم الموهوبين".

وتصدر أحمد فتوح المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما حصل استأذن للخروج من معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحجة مرض عمة، قبل أن يظهر بعد ذلك في حفل للمطرب راغب علامة بالساحل الشمالي.

وأثار ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي غضب الكثير من الجماهير البيضاء وكذلك إدارة الفارس الأبيض، لذلك تم توقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه، بجانب إيقاف مستحقاته وتحويل اللاعب للتحقيق.

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