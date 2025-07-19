"تسجيل الصفقات الجديدة".. الزمالك يفوز على الشمس بخماسية وديا

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره نادي الشمس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم في معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأحرز أهداف نادي الزمالك في اللقاء كلا من: "سيف الجزيري، أحمد حمدي، أحمد شريف، ناصر منسي، بالإضافة إلى الأنجولي شيكو بانزا".

وشهدت مباراة الفارس الأبيض أمام فريق الشمس اليوم، تعرض اللاعب حسام عبد المجيد للإصابة بكدمة في الوجه خلال أحداث الشوط الأول، مما أدى إلى استبداله ودخول بدلا منه محمود الونش.

وكان نادي الزمالك، بدأ المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد، علي نوفل، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، هاني ياسر، أحمد حمدي، سيف جعفر، حازم أسامة، أحمد شريف، عمرو ناصر وسيف الجزيري.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للفارس الأبيض يانيك فيريرا العديد من التغييرات، حيث شارك كلا من، محمد صبحي، محمود بنتايج، صلاح مصدق، عمر جابر ونبيل عماد دونجا بدلاً من محمد عواد، علي نوفل، مصطفى الزناري، هاني ياسر وسيف الجزيري.

وكان نادي الزمالك، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب فريق رع، بنتيجة هدف دون مقابل، في معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية، استعدادا للموسم المقبل.

أقرأ أيضًا:

آنس النجار يكشف لمصراوي رأيه في بيان الاتحاد الفلسطيني.. وأزمة وسام أبو علي مع الأهلي

"تدهور" مصراوي يكشف الحالة الصحية لحارس مرمى وادي دجلة