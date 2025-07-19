5 صور لظهور شعار الزمالك في فيديو تقدم صفقة مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، التعاقد مع مدافع نادي المنصورة محمد يسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

ونشر نادي مودرن سبورت، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للإعلان عن ضم اللاعب صاحب ال 20 عاما بشكل رسمي.

وأثار فيديو تقديم اللاعب محمد يسري مع فريق مودرن سبورت، حالة واسعة من الجدل، بسبب ظهور شعار نادي الزمالك في الفيديو ومرور اللاعب من أمام بوابات الفارس الأبيض، هو ما تم تفسيره من قبل البعض أن اللاعب فضل الانتقال إلى مودرن بدلا من الزمالك.

وظهر اللاعب في الثواني الأولى من فيديو التقديم، وهو يجلس داخل سيارة وينظر على بوابة نادي الزمالك، ثم يمر من أمامها لتظهر بعد ذلك لافتة تحمل شعار مودرن سبورت، ثم يظهر بعد ذلك وهو يقول للسائق "انا رايح نادي مودرن".

ويذكر أن صاحب ال 20 عاما، يجيد اللاعب في أكثر من مركز، حيث يشارك في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى قدرته على المشاركة في مركز قلب الدفاع.

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