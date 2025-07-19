كتب - يوسف محمد:

كشف الإعلامي الفلسطيني آنس النجار، رأيه في أزمة وسام أبو علي الأخيرة مع النادي الأهلي واقتراب رحيل اللاعب عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثار أبو علي حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية بعد تمسكه بالرحيل عن المارد الأحمر، في ظل العروض التي تقدم للاعب خلال الفترة الماضية.

وقال النجار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "هناك بعض الأشخاص الذين شتتوا تفكير وسام أبو علي في الفترة الماضية للرحيل عن النادي الأهلي، وهو ما ظهر في تصرفات اللاعب غير الاحترافية خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بالتأكيد النادي الأهلي لم يكن يرفض عرض وسام أبو علي، خاصة وأن الجميع من قبل مونديال الأندية، وهو يعلم أن البطولة قد تكون المشاركة الأخيرة للاعب مع الفريق، في ظل تألقه الكبير مع الفريق، كان يجب أن يرحل بصورة أفضل من ذلك".

وتابع: "كان يجب أن يرحل وسام بصورة أفضل من ذلك، ولكنه أخطاء في تصرفاته الأخيرة مع الأهلي وهو من سيتحمل مسؤولية أخطائه".

وعن بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس بخصوص الأزمة، قال آنس: "بيان الاتحاد الفلسطيني، دليل على قلة الخبرة وعدم الاحترافية الكبيرة، التي يمتلكها الاتحاد، خاصة وأن الدوري الفلسطيني متوقف في الفترة الماضية".

واختتم النجار تصريحاته: "الاتحاد الفلسطيني أخطأ بإصدار بيان مثل هذا، لكنه تدارك الخطأ لذلك قرر حذف البيان سريعا".

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