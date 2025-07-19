"تدهور" مصراوي يكشف الحالة الصحية لحارس مرمى وادي دجلة

كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد بونجا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بعد أيام من تحسن حالته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"تراجعت الحالة الصحية لحارس مرمى وادي دجلة مجدداً، بعد أن شهدت تحسناً نسبيًا أدى إلى خروجه من غرفة العناية المركزة في وقت سابق".

وأضاف:"وعاد اللاعب إلى العناية المركزة مرة أخرى، بعد تدهور حالته نتيجة مضاعفات خطيرة في الكبد".

وتابع حديثه:"ويترقّب الفريق الطبي المشرف على حالته استقرار المؤشرات الحيوية خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لاتخاذ القرار الطبي المناسب بشأن خطة العلاج".

وكان المصدر كشف في تصريحات سابقة أن حارس الغزلان بتلاقي علاجه في مستشفى دار الفؤاد، مع تحمل رئيس النادي ماجد سامي كافة المصاريف.