كتب - يوسف محمد:

قدم الأهلي اعتذارا رسميا لفريق الحزم السعودي، بعد رفض العرض المقدم من الأخير لشراء لاعب الوسط المالي أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، مشيرا أن اللاعب ليس للبيع.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم، رفضه رحيل لاعب الوسط المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء نص بيان المارد الأحمر كالتالي: "أرسل النادي خطابًا اليوم إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه على أن اللاعب أليو ديانج، ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه".

وأضاف: "جاء ذلك ردًّا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية".

وكان أليو ديانج، قضى الموسم الماضي 2024-2025 معارا إلى فريق الخلود السعودي، قبل أن يعود إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وظهر ديانج رفقة النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، حيث شارك كبديل في مباراة بورتو البرتغالي في نهاية مباريات الفريق بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"مرض أحد أقاربه".. حقيقة حصول أحمد فتوح على مبلغ مالي من نادي الزمالك

"الرحيل يقترب".. انفراجة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي



