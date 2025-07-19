موعد إجراء قرعة الدوري المصري الموسم المقبل 2025-2026

كتب - يوسف محمد:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في الموسم الجديد 2025-2026.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم، في بيان رسمي، أنه من المقرر إقامة قرعة الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري، يوم الموافق 27 يوليو الجاري، داخل مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد.

وأشارت الرابطة في بيانها، أن موعد بداية القرعة سيكون في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد مواجهات الموسم المقبل بالمسابقة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق أن الموسم الجديد بالدوري المصري، سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في مايو 2026.

ويذكر أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

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