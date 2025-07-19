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"مرض أحد أقاربه".. حقيقة حصول أحمد فتوح على مبلغ مالي من نادي الزمالك

07:49 م السبت 19 يوليو 2025
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    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    أحمد فتوح
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن حصول اللاعب أحمد فتوح مبلغ مالي سلفة من إدارة النادي، بسبب مرض أحد أقاربه.

وأثار فتوح حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في حفل غنائي بالساحل الشمالي، على الرغم من حصوله على إذن للخروج من معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية، بحجة تعرض عمه لأزمة صحية.

وانتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تشير إلى حصول على اللاعب على مبلغ مالي قدره، نصف مليون جنيه، من نادي الزمالك بسبب مرض عمه.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: "ليس هناك أي صحة لما يتردد في الساعات الماضية، بشأن حصول فتوح على مبلغ نصف مليون جنيه من نادي الزمالك، بسبب مرض عمه".

وأعلن جون إدوارد في وقت سابق من اليوم، توقيع عقوبة مالية على فتوح تصل إلى مليون جنيه، بجانب إيقاف مستحقاته، بالإضافة إلى تحويل اللاعب للتحقيق.

وكان صاحب ال 27 عاما، شارك مع الفارس الأبيض خلال الموسم المنقضي 2024-2025، في 26 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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