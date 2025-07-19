"الرحيل يقترب".. انفراجة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

اقترب وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت حالة كبيرة من الجدل بخصوص النجم الفلسطيني، بعد إصرار اللاعب على الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه أكثر من عرض.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رتوش بسيطة تفصل إتمام صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خاصة وأن الأهلي وافق على عرض كولومبوس كرو الأمريكي وهو 7.5 مليون دولار".

وأضاف: "الفريق الأمريكي لم يرفع عرضه لأكثر من 7.5 مليون يورو، لكتن الأهلي سيوافق على الأمر لإنهاء الأزمة والتخلص من اللاعب، من الوارد انتهاء الأمر بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي يحاول حاليا، زيادة نسبته في الإمتيازات الخاصة، التي ترتبط بمستوى اللاعب مع الفريق الأمريكي".

ويذكر أن محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق توقيع غرامة مالية على أبو علي، بسبب تغيبه عن المران الجماعي للفريق، بالإضافة إلى استبعاده من معسكر المارد الأحمر في تونس.

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