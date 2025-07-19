مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

0 0
16:10

ليدز يونايتد

مباريات ودية -أندية

جانجون

2 1
18:30

نانت

مباريات ودية -أندية

الزمالك

5 4
18:00

الشمس

جميع المباريات

إعلان

"بعد أزمته الأخيرة".. مصدر يكشف حقيقة رحيل أحمد فتوح عن الزمالك

07:12 م السبت 19 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة عرض اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، بسبب ما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية.

وكان أحمد فتوح غادر معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية الجديد، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، بحجة مرض عمه، لكنه ظهر بعد ذلك في حفل بالساحل الشمالي أمس الجمعة، هو ما خلق حالة من الغضب لدى كل الجماهير البيضاء في الساعات الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تفكير داخل نادي الزمالك لخروج أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من النادي، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، بسبب ما بدر منه في الساعات الماضية".

وأضاف: "سيتم تحديد هذا الأمر بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة وعقب خضوع اللاعب للتحقيق داخل النادي".

وأعلن جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، في وقت سابق توقيع غرامة مالية على اللاعب تصل إلى مليون جنيه وإيقاف مستحقاته، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف الأهلي من بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي

"ارتبط بالأهلي والزمالك".. الكشف عن تطورات موقف عمر فايد مع فنربخشة التركي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك أزمة أحمد فتوح رحيل أحمد فتوح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.. بنوك عالمية تتوقع خفض مصر الفائدة 4% آخرين في 2025