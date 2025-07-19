كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة عرض اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، بسبب ما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية.

وكان أحمد فتوح غادر معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية الجديد، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، بحجة مرض عمه، لكنه ظهر بعد ذلك في حفل بالساحل الشمالي أمس الجمعة، هو ما خلق حالة من الغضب لدى كل الجماهير البيضاء في الساعات الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تفكير داخل نادي الزمالك لخروج أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من النادي، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، بسبب ما بدر منه في الساعات الماضية".

وأضاف: "سيتم تحديد هذا الأمر بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة وعقب خضوع اللاعب للتحقيق داخل النادي".

وأعلن جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، في وقت سابق توقيع غرامة مالية على اللاعب تصل إلى مليون جنيه وإيقاف مستحقاته، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق.

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