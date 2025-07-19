مصدر يكشف موقف الأهلي من بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي لن تعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بشأن الأزمة الخاصة بلاعب الفريق وسام أبو علي.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا أمس الجمعة، لدعم اللاعب وسام أبو علي، مشيرا إلى قلقه من الحملات الإعلامية والجماهيرية غير المبررة، التي يتعرض لها اللاعب في الأيام الماضية، إلا أن البيان تم حذفه بعد ساعات قليلة من نشره على حساب الاتحاد الرسمي على "فيس بوك".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لن يعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني أو على كلام أي من ممثلي اللاعب الذين يتفاوضون مع النادي".

وأضاف: "اللاعب تم وضع برنامج تأهيلي له، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب بنظام تصاعدي عند غيابه عن البرنامج التأهيلي".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي وضع مطالبة المالية، التي تضم تخفيضها إلى 8 مليون دولار للبيع، مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% إعادة بيع".

وارتبط اسم وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي، خلال الأيام الماضية، نظرا لتلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بجانب تمسك اللاعب بالرحيل عن المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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