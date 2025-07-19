مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

0 0
16:10

ليدز يونايتد

مباريات ودية -أندية

جانجون

0 0
18:30

نانت

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

الشمس

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف موقف الأهلي من بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي

06:24 م السبت 19 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مع المنتخب الفلسطيني
  • عرض 10 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 10 صورة
    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو على
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي لن تعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بشأن الأزمة الخاصة بلاعب الفريق وسام أبو علي.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا أمس الجمعة، لدعم اللاعب وسام أبو علي، مشيرا إلى قلقه من الحملات الإعلامية والجماهيرية غير المبررة، التي يتعرض لها اللاعب في الأيام الماضية، إلا أن البيان تم حذفه بعد ساعات قليلة من نشره على حساب الاتحاد الرسمي على "فيس بوك".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لن يعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني أو على كلام أي من ممثلي اللاعب الذين يتفاوضون مع النادي".

وأضاف: "اللاعب تم وضع برنامج تأهيلي له، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب بنظام تصاعدي عند غيابه عن البرنامج التأهيلي".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي وضع مطالبة المالية، التي تضم تخفيضها إلى 8 مليون دولار للبيع، مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 20% إعادة بيع".

وارتبط اسم وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي، خلال الأيام الماضية، نظرا لتلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بجانب تمسك اللاعب بالرحيل عن المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأحمد فتوح".. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

"قصص متفوتكش".. تفاقم أزمة وسام أبو علي.. وتنافس الأهلي والزمالك على توفيق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي والحضري النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.. بنوك عالمية تتوقع خفض مصر الفائدة 4% آخرين في 2025