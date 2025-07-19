مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

0 0
16:10

ليدز يونايتد

مباريات ودية -أندية

جانجون

0 0
18:30

نانت

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

الشمس

جميع المباريات

إعلان

"ارتبط بالأهلي والزمالك".. الكشف عن تطورات موقف عمر فايد مع فنربخشة التركي

05:06 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فنربخشة التركي يعلن ضم الموهبة المصرية عمر فايد
  • عرض 5 صورة
    عمر فايد
  • عرض 5 صورة
    ستوري عمر فايد
  • عرض 5 صورة
    ستوري عمر فايد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الصحفي التركي المتخصص في ملف الانتقالات طلحة آرسلان عن تطورات موقف المحترف المصري بصفوف فنربخشة عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر طلحة آرسلان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"فنربخشة يتفق على إنهاء ارتباطه بعمر فايد".

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، بحسب تقارير محلية، قرر الاستغناء عن اللاعب، وعدم استمراره في الفترة المقبلة، ورحيله بشكل مجاني.

المدافع صاحب الـ22 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة بنادي بيرشكوت البلجيكي بعدما خاض الموسم السابق له معاراً لصفوف نوفي بازار الصربي بعدما انضم من صفوف المقاولون العرب.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفًا بواقع 1012 دقيقة لعب.

وارتبط اسم اللاعب بمفاوضات من جانب ناديي الزمالك والأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضًا:

في حال رحيله.. كيف يؤثر أحمد فتوح على الزمالك تسويقيا؟

"تنازل عن مستحقاته".. مصدر لمصراوي: الزمالك يوافق على رحيل لاعبه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر فايد الأهلي الزمالك صفقات الأهلي صفقات الزمالك فنربخشة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وسط استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.. بنوك عالمية تتوقع خفض مصر الفائدة 4% آخرين في 2025