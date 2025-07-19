كشف الصحفي التركي المتخصص في ملف الانتقالات طلحة آرسلان عن تطورات موقف المحترف المصري بصفوف فنربخشة عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر طلحة آرسلان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"فنربخشة يتفق على إنهاء ارتباطه بعمر فايد".

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، بحسب تقارير محلية، قرر الاستغناء عن اللاعب، وعدم استمراره في الفترة المقبلة، ورحيله بشكل مجاني.

المدافع صاحب الـ22 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة بنادي بيرشكوت البلجيكي بعدما خاض الموسم السابق له معاراً لصفوف نوفي بازار الصربي بعدما انضم من صفوف المقاولون العرب.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفًا بواقع 1012 دقيقة لعب.

وارتبط اسم اللاعب بمفاوضات من جانب ناديي الزمالك والأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضًا:

في حال رحيله.. كيف يؤثر أحمد فتوح على الزمالك تسويقيا؟

"تنازل عن مستحقاته".. مصدر لمصراوي: الزمالك يوافق على رحيل لاعبه



